Kystverket frykter lasteskip skal drive på land i natt – bergingsmannskaper om bord

NTB Innenriks

– Våre drivbanevurderinger viser at fartøyet kan få landkjenning i løpet av kvelden og natten, så vi har satt statlig aksjon. Det innebærer blant annet at vi setter folka fra Smit Salvage, som er rederiet sine spesialister, om bord i fartøyet, sier kystdirektør Einar Vik Arset til TV 2.

Kystverket opplyser i en pressemelding onsdag kveld at det er igangsatt mobilisering av oljevernressurser i området. Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Den nederlandske lasteskipet drev onsdag kveld direkte mot Stadlandet med en hastighet på 1,5 knop. Avstanden var 20.40 onsdag kveld om lag 10 nautiske mil til land.

Ifølge Kystverkets beregninger kan dermed fartøyet drive i land på Stadlandet i 3.30-tiden natt til torsdag.

Deltok i aksjonen i Suezkanalen

Spesialistene er firt ned til skipet med et redningshelikopter og er klokken 21.30 i gang med å rigge for slep både forut og akterut, slik at slepebåtene som ligger rundt skipet kan trekke det trygt mot land.

Det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage deltok også nylig under aksjonen der gigantskipet Ever Given satt fast i Suezkanalen.

Arset sier at arbeidsforholdene rundt skipet har vært krevende.

– Nå er det noe gunstigere værforhold, og vi håper at dette nå vil være mulig å gjennomført så vi får kontroll på situasjonen, sier han.

I drift siden mandag

Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødmelding etter at det fikk slagside da lasten forskjøv seg, rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund under et kraftig uvær.

I løpet av mandag ble hele mannskapet på tolv personer evakuert med redningshelikopter fra skipet.

I 23-tiden mandag mistet skipet motorkraft, og har siden da drevet mot land.

Forbereder seg på verst mulig utfall

Beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm sier det gjøres forberedelser på verst mulig utfall av situasjonen.

– Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallscenario der vi får en grunnstøting, sier Mortensholm.

Redningshelikopter er sendt til havaristen med bergingsmannskap for å gjøre et forsøk på å heise personell om bord for å feste slepetau.