Kystverket: Slepet av det nederlandske lasteskipet er i gang

Det melder Kystverket klokken 22.42 onsdag kveld.

Tidligere onsdag kveld ble bergingsmannskaper firt ned i skipet fra et redningshelikopter i forbindelse med at det ble iverksatt en statlig aksjon på grunn av frykt for at skipet ville drive på land i løpet av natten.

Med ett slep på plass har bergingsmannskapene kjøpt seg bedre tid.

– Driften inn mot land er stoppet, og vi har kontroll på skipet, sier skipssjef Kenneth Dyb på KV Bergen til Sunnmørsposten.

Skipet skal nå slepes til Breisundet, som ligger mellom Hareidlandet og Gurskøy i Møre og Romsdal.

