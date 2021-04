FHI vil vurdere Holdenutvalgets forslag om større skjevfordeling av vaksiner

NTB Innenriks

Ekspertutvalget, som ledes av professor Steinar Holden, skriver i sin rapport at det å gi langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

FHI-direktøren mener de allerede har fulgt opp dette punktet, men ikke i like stor grad som Holdenutvalget foreslår.

– Vi har gjort slike vurderinger i flere runder. I forrige runde anbefalte vi en forsiktig omfordeling. Og så har det i tillegg kommet andre tiltak som gjør at de områdene som har hatt spesielt høyt smittetrykk, får en god del mer vaksine enn andre.

– Så samlet har vi fulgt opp dette punktet. Men ikke så drastisk om Holdenutvalget foreslår, men det vil bli vurdert framover, sier Stoltenberg.

– Helse går foran penger

Statsminister Erna Solberg (H) sier de i fordelingen av vaksine har basert seg på etiske og moralske spørsmål, samt økonomiske spørsmål.

– Da vi startet dette arbeidet, så startet FHI med å ha et etisk utvalg som kom med en anbefaling, som vi har fulgt ved at vi har prioritert de sårbare gruppene. Vi har hele tiden sagt at helse går foran penger i denne krisen, sier statsministeren.

Ny milepæl

– Når vi kommer lenger ned i vaksine-nivåene, er det andre strategier som kan være vel så viktige, for da har vi sikret de mest sårbare gruppene med vaksine, sier Solberg.

FHI-direktør Stoltenberg legger vekt på at vi fremdeles vaksinerer dem med aller høyest risiko.

– Det er fortsatt bare begrenset dekning blant dem som er mellom 65 og 75 år. Det øker raskt, det er den gruppen som nå vaksineres raskest. Og så øker nå dekningen blant dem med høy risiko mellom 18 og 64 år. Når det er gjennomført, når vi en ny milepæl, sier hun.

(©NTB)