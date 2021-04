Berging av nederlandsk lastebåt skal starte i formiddag

NTB Innenriks

– Vi er veldig optimistiske til at fartøyet skal tas i slep i løpet av formiddagen og bringes inn i roligere farvann innaskjærs, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket til NRK tidlig onsdag morgen.

Slepebåtene BB Ocean og Normand Drott lå da ved det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika i påvente av at det skal klargjøres for sleping. Fire spesialtrente bergingsmannskaper fra Nederland skal flys ut og settes av på lasteskipet, hvor de skal ta imot og feste slepetau til båten.

Onsdag morgen ligger skipet vel 40 nautiske mil vest for Ålesund, men bare rundt 30 nautiske mil fra land, det tilsvarer om lag 50 kilometer. Det blåste kuling i området natt til onsdag.

Været roer seg

Mortensholm poengterer at været er i ferd med å roe seg til det akseptable.

– Jeg antar at den største risikoen er at sjøgangen er så stor at man ikke får satt over sleper, men det er nok lite sannsynlig, sier han.

Om ikke bergingsmannskap får sleper om bord i det drivende skipet, kan det 5.460 tonn store fartøyet treffe land i løpet av ettermiddagen onsdag. Men Kystverket tror det blir berget før den tid.

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

– En verstefallshendelse er at man ikke får over slep i det hele tatt. Da blir situasjonen kritisk og fartøyet kan gå på grunn. Det er lite sannsynlig, men noe vi er forberedt på, sier Mortensholm.

Båt skled av dekk

Skipet drev tirsdag kveld sørover med en fart på 1,5 til 2 knop og med slagside på 45 til 50 grader. Etter at den ene av båtene på dekket falt av tirsdag, har fartøyet stabilisert seg noe og faren for at det skal kantre kan være redusert.

Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter til bruk i oppdrettsnæringen. Den nederlandske båten sendte ut nødsignal mandag formiddag. Det skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg, og mandag kveld mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

