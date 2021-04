Berging av nederlandsk lastebåt skal starte i ettermiddag

NTB Innenriks

Et helikopter som skal frakte bergingspersonell om bord i det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika, har vært på befaring onsdag formiddag.

Tidligere onsdag ble det opplyst at slepingen skulle begynne allerede på formiddagen. Men nå skal helikopteret etter planen heise ned fire personer i ettermiddag, opplyser Kystverket på Twitter.

De fire er spesialtrente bergingsmannskaper fra Nederland. De skal settes av på skipet, ta imot slepetau og feste dem til båten.

Onsdag morgen lå skipet vel 40 nautiske mil vest for Ålesund, men bare rundt 30 nautiske mil fra land, noe som tilsvarer om lag 50 kilometer.

Været er nå bedre enn det har vært tidligere. Det er nå 6–8 meter høye bølger, liten til stiv kuling og snøvær.

Været roer seg

Slepebåtene BB Ocean og Normand Drott ligger ved lasteskipet i påvente av at det skal klargjøres for sleping.

Om ikke bergingsmannskapene får sleper om bord i det drivende skipet, kan det 5.460 tonn store fartøyet treffe land i løpet av ettermiddagen onsdag. Men Kystverket tror det blir berget før den tid.

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

– En verstefallshendelse er at man ikke får over slep i det hele tatt. Da blir situasjonen kritisk, og fartøyet kan gå på grunn. Det er lite sannsynlig, men noe vi er forberedt på, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

Båt skled av dekk

Skipet drev tirsdag kveld sørover med en fart på 1,5 til 2 knop og med slagside på 45 til 50 grader. Etter at den ene av båtene på dekket, AQS Tor, falt av tirsdag, stabiliserte fartøyet seg noe, og faren for at det skal kantre kan være redusert.

Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter til bruk i oppdrettsnæringen. Den nederlandske båten sendte ut nødsignal mandag formiddag. Den skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg, og mandag kveld mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

Det er satt i gang en privat redningsaksjon for å berge AQS Tor, opplyser administrerende direktør Terje Andreassen i Moen Marin til Skipsrevyen.

Ser ut til å ha klart seg bra

På utsiden ser AQS Tor ut til å ha klart seg bra, men det kan være skader som ikke kan ses foreløpig. Båten lå onsdag formiddag rundt 20 nautiske mil sørvest for Stad, ifølge nettstedet.

Slepebåten Stad Sløvåg er ankommet stedet, men mannskapet vil se an værsituasjonen før de forsøker å gå om bord i båten, skriver IntraFish.

– Vi er der nå, og mannskapet vårt skal gjøre en vurdering snart rundt hvorvidt de skal gå inn eller vente litt. Om vi går om bord for å koble oss opp, avhenger blant annet av værforholdene, bevegelse i sjøen og lignende, sa daglig leder i Stad Sjøtransport, Per Wilhelm Saltvedt, som eier slepebåten Stad Sløvåg, til IntraFish i 11.15-tiden.

