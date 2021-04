86 prosent tror det blir norgesferie i år

NTB Innenriks

Tallene fra mars viser at andelen som tror det blir norgesferie, har økt med 9 prosentpoeng fra januar og ligger nå på 86 prosent, skriver Opinion.

– Vi har nå nøyaktig samme og høye andel som forventer norgesferie i år som vi så gjennom hele vårparten i fjor. Troen på utenlandsferie er forsvinnende liten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

15.700 personer ble spurt gjennom mars i forbindelse med undersøkelsen. 9 prosent svarer at de ikke vet.

– Lærdommen i fjor vår var at nordmenn heller syntes at åpningsfasen gikk for fort enn for sakte, selv om mange også støttet myndighetenes tempo. Flertallet var spesielt kritisk til å åpne grensene og antok at økt smitte ble resultatet, sier Clausen.

(©NTB)