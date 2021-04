NTB Innenriks

En av de smittede er under seks år, mens ytterligere to er under tolv.

To har ukjent smittevei, og fem har usikker smittevei, opplyser kommunen på sine nettsider.

22 av de smittede er nærkontakter, mens én er importsmitte.

Så langt har 5.409 fått påvist koronasmitte i Bergen siden pandemien startet.

2.133 personer testet seg i Bergen tirsdag.

