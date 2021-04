Guldvog håper å starte gjenåpningen i slutten av mai

NTB Innenriks

– Med dagens smittesituasjon og den litt begrensede vaksineringen vi har nå, vil det være veldig vanskelig å åpne nå. Men jo lenger vi kommer ut i mai, jo flere vil være vaksinert, sier han til avisa.

Om samfunnet kan gjenåpnes vil dessuten blant annet avhenge av antallet koronapasienter på sykehus, samt smittesituasjonen.

Guldvog sier at det er å forvente at de første gjenåpningene vil komme for barn og unge og arbeidslivet. Regjeringen har allerede sagt at disse vil prioriteres.

Statsminister Erna Solberg skal presentere regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget onsdag formiddag.

