Evakueringen i Longyearbyen oppheves – nytt skred ved Barentsburg

NTB Innenriks

Sysselmannen opplyser at snøskredfaglige råd og værprognosene framover gjør at det ikke lenger er behov for å ha ferdsels- og oppholdsforbud i Nybyen.

Opphevingen av evakueringen ble vedtatt på et møte med Skred AS og Longyearbyen lokalstyre mandag ettermiddag.

Veien fra Longyearbyen skole til Nybyen blir også åpnet igjen.

Sysselmannen påpeker at det fortsatt er betydelig skredfare i terrenget, og ber folk ta forholdsregler.

En rekke beboere i bydelen Nybyen har vært evakuert fra hjemmene sine på grunn av snøskredfaren. Enkelte fikk flytte hjem igjen 30. mars, men ble evakuert igjen på påskeaften. Disse får nå flytte hjem igjen.

Det har gått flere skred ved Nybyen de siste dagene. Søndag gikk det et nytt snøskred, men ingen ble tatt av skredet.

I 14.30-tiden mandag kom det melding om et nytt skred i fjellsiden ved Barentsburg. Det er ingen som er tatt av dette skredet, som gikk i fjellsiden ved hundegården og over scooterløypa, skriver Sysselmannen.