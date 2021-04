FHI-overlege tror vi kan være nær en topp i antallet koronainnlagte

NTB Innenriks

Påskeaften var 306 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, en økning på 17 pasienter fra dagen før. Tallet er dermed ikke så langt fra de 325 pasientene som var innlagt 1. april i fjor, det foreløpig høyeste innlagt-tallet siden pandemien startet.

Men samtidig er de nasjonale smittetallene i ferd med å flate ut. Det siste døgnet er det registrert 692 nye koronasmittede i landet. Det er 80 færre enn gjennomsnittet den siste uken.

Overlege Preben Aavitsland i FHI understreker at dette vil gi et forsinket utslag på antallet innlagte.

Tror på færre koronainnlagte

– Tallet for nye innleggelser synker et par uker etter at antallet nye smittede synker. Det passer derfor at vi nå ser synkende innleggelsestall, sier han til NTB.

Og overlegen understreker at tendensen allerede kan være synlig.

– I uke elleve nådde vi toppen med 224 nye innleggelser, i uke tolv var det 197. I inneværende uke er vi foreløpig på 104, og havner nok på rundt 150, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror også man kan se lavere tall på koronainnlagte i tiden som kommer.

– De som blir innlagt i sykehus har gjerne blitt smittet en til tre uker tidligere. Vi kan derfor håpe at innleggelsestallene faller noe de neste to ukene hvis smittetallene fortsetter å gå nedover, sa Guldvog.

Lavere smittetall

Blant stedene som har meldt om mindre smitte den siste tiden finner vi blant annet Oslo. Påskeaften ble det registrert 192 nye smittede, 39 under snittet foregående uke.

I Stavanger ble det høyeste smittetallet siden 12. januar registrert tirsdag, med 27 smittede. Etter det har smitten gått noe ned i byen. Det har det også gjort i Haugesund, som hadde en smittetopp 18. mars.

Trøndelag har hatt veldig gunstige smittetall i flere uker. Onsdag 31. mars ble det meldt om kun tre nye smittede i Trondheim av nesten 1.000 gjennomførte tester. Også i Bodø har smitten gått ned.

Lengre sykehusopphold

Aavitsland peker også på muligheten for at påsken kan ha noe skyld i at folk blir liggende lengre på sykehus, og at dette kan bidra til et ekstra høyt antall innlagte pasienter.

– Det er ikke så lett å skrive ut pasienter i påsken når det er ferieavvikling i en del av de kommunale tilbudene som skal overta oppfølgingen av de utskrevne pasientene, sier FHI-overlegen.

Samtidig kan nedgangen i antallet smittetilfeller henge sammen med mindre testaktivitet i påsken. Men i Bergen går smittetallene oppover, tross mindre testing i påskeferien.

(©NTB)