Unødvendige utenlandsreiser må forbys, krever Raymond Johansen

NTB Innenriks

– Dersom vi klarer å få ned smittenivået i Oslo og Norge nok en gang, så kan vi ikke tillate oss å bli satt tilbake igjen av nye importerte virusvarianter, sier Johansen til Dagbladet.

– Først og fremst trenger vi at det stilles et nødvendighetskrav for reiser, og at alle unødvendige utenlandsreiser forbys, understreker han.

Det siste døgnet er det registrert 640 nye koronasmittede i landet, noe som er 432 færre enn for én uke siden. I Oslo, hvor smittetallene har vært høye den siste tiden, er tallet på nye tilfeller også noe lavere enn de har vært den siste tiden. Lørdag ble det registrert 228 nye smittede, 16 under snittet den foregående uken.

(©NTB)