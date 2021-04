Ny evakuering på Svalbard

NTB Innenriks

– Sysselmannen har besluttet å evakuere bygningene på oversiden av veien i Nybyen, i første omgang fram til mandag formiddag. Evakueringen må være gjennomført innen klokken 19 lørdag, opplyser Sysselmannen på Svalbard på sine nettsider.

– Det blir samtidig innført oppholds- og ferdselsforbud på oversiden av all bebyggelse fra sørsiden av Spisshusene til sørenden av bebyggelsen i Nybyen, står det videre.

Årsaken er ustabilt snødekke og fare for snøskred. Sterk vind og snø er ventet det kommende døgnet.

Evakueringsordren kommer etter at 56 personer tirsdag 30. mars fikk komme tilbake til hjemmene sine i Nybyen, etter at Sysselmannen opphevet en annen evakuering innført 26. mars. 28. mars gikk det et snøskred på nedsiden av Nybyen. Skredet nådde ikke bebyggelsen og ifølge Sysselmannen ble ingen tatt.

(©NTB)