Lanserer «skibank» – bruker ski som valuta

I første omgang skal partene gi bort flere hundre ski, bindinger, staver og skisko over hele landet under denne skisesongen.

– Skibankens mål er å gi alle som ikke kan – eller ikke ønsker – å bruke penger på skiutstyr, muligheten til å komme seg ut i løypene. Og ikke minst gi dem muligheten til å delta i det fellesskapet som ligger i norsk skikultur, sier prosjektleder i Sparebank 1, Monica Evje, til Nationen.

Samtidig sier hun at flere foreldre mener at barneidretten er for dyr, og trekker fram sportsutstyr som den største kostnadsdriveren.

Innen påske vil klubber og lag ha fått utdelt rundt 1.000 skipakker gratis fra Skibanken, ifølge avisa.

