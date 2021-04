Data fra nesten en halv million norske Facebook-brukere på avveie

NTB Innenriks

KOM24 melder at lekkasjen om de norske profilene utgjør en liten del av informasjonen til rundt 500 millioner Facebook-brukere fra over 100 land som er delt på et hackerforum.

Det var Business Insider som først meldte om hendelsen.

Hackere skal ha fått fatt i informasjonen ved å utnytte et sikkerhetshull som ble tettet allerede i 2019.

Selv om det ikke dreier seg om passord eller annen privat informasjon, frykter IT-eksperter at informasjonen kan utnyttes til svindel og til å lure brukere til å gi fra seg sensitiv informasjon i såkalte phishing-angrep.

(©NTB)