Betydelig færre redningsaksjoner for Hjelpekorpset på påskeaften i år

– Vi ser mange gode eksempler på at påsketuristene er flinke ute på tur. Folk holder avstand, er ikke mange på hyttene og går i oppkjørte spor. Vi ser også at mange tar kortere turer og holder seg under tregrensa når været tilsier det, sier Kjersti Løvik, leder i Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors i en pressemelding.

Påskeaften hadde Røde Korst kun 16 henteoppdrag og behandlet 25 skader. Dette er langt færre enn det som har vært vanlig i tidligere år. Totalt er det meldt inn 223 oppdrag til Røde Kors i påsken.

Røde Kors tror årsaken kan være at folk kan ha valgt en mindre aktiv påske.

– Mange tar hviledager i hytteveggen i det fine påskeværet, eller holder seg inne på hytta når det er dårlig vær, skriver de i pressemeldingen.

