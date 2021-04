36 nye smittetilfeller i Bergen: – Grunn til uro

NTB Innenriks

36 tilfeller er ni flere enn dagen før og sju flere enn samme dag for én uke siden.

Seks av de nye tilfellene er barn under fem år, mens elleve er i alderen 6–19 år. Fire tilfeller har ukjent eller usikker smittevei, opplyser kommunen.

– Vi ser økt antall påvist smittede til tross for lavere testaktivitet. Dette gir grunn til uro, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Han peker på at muterte virus nå er dominerende, og han understreker at det er større sannsynlighet for at nærkontakter blir smittet siden virusvariantene er mer smittsomme.

– Nå er det svært viktig at alle begrenser antall nærkontakter og for øvrig følger gjeldende regler og anbefalinger, sier Hansen.

(©NTB)