Høyt smittetrykk i Rælingen – innfører forsterkede tiltak i skoler og barnehager

– Vi innfører et forsterket rødt smittevernnivå umiddelbart. Det betyr mindre kohorter og færre nærkontakter i skoler og barnehager, opplyser ordfører Ståle Grøtte i Rælingen kommune til Romerikes Blad.

Barnehagene vil holde stengt første dag etter påske, mens skolene vil ha to heldigitale undervisningsdager etter påske.

– Dette gjøres for å legge om til det nye smittevernnivået. Vi ønsker å sikre at barna og ungdommene ikke starter opp i sin gamle kohort, eller gruppe før de da går over i en annen. Målet er som sagt å redusere antallet nærkontakter, sier Grøtte.

I kommunen har det vært 971 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, noe som betyr at de har det nest høyeste smittetrykket i landet nå.

