AstraZeneca-vaksinert vil trolig kunne få andre dose av annen vaksine

NTB Innenriks

– Foreløpig vet vi ikke hvordan det blir og det avhenger av effektstudier i utlandet. De fleste vil nok få et tilbud om en dose nummer to. Om det blir Pfizer, Moderna eller en annen vaksine, det vet vi ikke enda, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Dagbladet.

Han forteller at siden de ulike vaksinene gir ulik type immunitet, vil man kunne regne seg fram til at to doser av to ulike vaksiner gir like god effekt.

– Men det kunnskapen har vi ikke enda. FHI ser nå på dette, og de vil gi et godt råd til dem dette gjelder, sier Nakstad.

Rundt 130.000 personer i Norge fikk første dose av AstraZeneca-vaksinen, før den ble stanset etter en rekke meldinger om alvorlige bivirkninger.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket forteller at også de har stor tro på en slik løsning.

– Det forskes nå på om en kombinasjon av vaksiner faktisk kan gi bedre immunitet, sier han.

