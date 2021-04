24 nye smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

16 har kjent smittevei, mens smittesporingen for én person fremdeles pågår. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

– For første gang på tre uker har vi nå et gjennomsnittlig smittetall per dag over en sjudagersperiode som ligger lavere enn 30, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

– Så forhåpentligvis kan vi fortsette denne utviklingen også de kommende dagene og ikke minst etter påske når mange vender hjem fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole.

