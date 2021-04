Ordfører i hyttekommune skryter av påsketuristene

NTB Innenriks

Liland har selv vært ute og sjekket påskestemningen i kommunen og er full av lovord om turistenes bevissthet rundt smittevern, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er ufattelig så flinke folk er. De bruker munnbind og holder avstand. Fortsetter dette, slapper jeg godt av. Vi satser på at dette går bra. En risiko for smitte er det selvsagt, men det er det jo over alt, sier Liland.

Før påske ble det innført munnbindpåbud innendørs der det ikke er mulig å holde to meter, og turister er blitt oppfordret til å handle i hjemkommunen før de drar. Tall fra butikkene viser lav omsetning, noe som vanligvis ikke ville vært en god nyhet, påpeker Liland.

Basert på informasjon fra mobiltelefoner i området kan kommunen anslå hvor mange turister som er i kommunen. Så langt har de sendt ut 33.000 automatiske meldinger til folk med mobiltelefon som har ankommet Sirdal, der de får en velkomsthilsen med en påminnelse om smittevernreglene.

