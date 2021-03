Treningssentrene i Bergen får åpne dørene igjen

NTB Innenriks

I helgen ble det i all hast besluttet at alle treningssentrene i Bergen skulle stenges på grunn av mistanke om smittespredning på et tosifret antall treningssentre.

Stengingen skulle vare til midten av denne uken, for en ny vurdering av saken. Nå får de altså likevel holde åpent, men med en sterk oppfordring om å følge bransjestandardens veileder for oransje nivå.

– Byrådet har under hele pandemien understreket at det ikke er ønskelig å innføre strengere tiltak enn det som er nødvendig. Det innebærer at vi nå vil åpne for trening med strenge regler, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i en pressemelding.

Den siste perioden har 30 personer testet positivt som har vært på ett eller flere treningssentre, utenom enkeltutbruddet som oppsto på senteret Crossfit Bryggen.

R-tallet i Vestland fylke har nå økt til 1,9, ifølge ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.