Svindelforsøk for over 700 millioner kroner ble stoppet

NTB Innenriks

Lave renter gjør at mange blir fristet av gunstige sparetilbud i sosiale medier, melder TV 2.

Nordmenn lar seg lure når det gjelder kryptovaluta, eiendom og fondsplasseringer. Det er blant eksemplene på investeringskonsepter man skal være forsiktig med.

Bankenes sikkerhetssenter avdekket over 200.000 transaksjoner knyttet til investeringssvindel og avverget svindel for over 700 millioner i fjor. Til sammenligning lå nivået i 2019 på rundt 100.000 transaksjoner og 450 millioner.

De ber alle om å være generelt kritiske til forlokkende sparetilbud.

(©NTB)