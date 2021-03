NTB Innenriks

Redningshelikopter, luftambulanse og skredgruppe rykket ut til skredet nær toppen av fjellet.

Overflatesøke indikerer at ingen er tatt av skredet, som muligens ikke er ferskt.

– Vi har luftambulanse i området. Så langt vurderer de det til at det er av eldre dato. Det kan være at det er et gammelt skred, sier operasjonsleder Leif Arne Mork til TV 2.

