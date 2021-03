Sensitiv informasjon om innbyggere i Østre Toten lekket på det mørke nettet

NTB Innenriks

Informasjonen det gjelder, er sendt fra andre etater i kommunen til voksenopplæringssenteret. Stikkprøver viser at det inneholder informasjon som kan kategoriseres som sensitive personopplysninger, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud til VG.

– Jeg tenker at dette vil være veldig ubehagelig for dem det gjelder. Det er virkelig rå, skruppelløse kjeltringer som har gjort dette her, sier Stensrud.

Omfanget er ikke klart. Konsulentfirmaet KPMG har fått i oppdrag fra kommunen å gå gjennom det publiserte materialet.

Angrepet ble oppdaget 9. januar. Hackerne skal ha vært inne i kommunens datasystemer i flere uker før de satte alt ut av spill, og sikkerhetskopiene ble slettet. Hvordan de kom seg inn, er ikke kjent.

Nesten tre måneder senere jobber IT-avdelingen i kommunen fortsatt med å få datasystemene opp og stå. Mer enn 1.000 datamaskiner måtte installeres på nytt.

Bare opprydningsarbeidet vil trolig koste over 20 millioner kroner, ifølge Stensrud. Hvor mye den reduserte driften har kostet, vil han ikke tenke på.

– Jeg pleier bare å si at det er betydelige beløp. Alt stoppet opp og vi bruker all tid på dette, i tillegg til korona, sier Stensrud.

