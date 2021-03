Minst ni barn med korona har fått intensivbehandling

NTB Innenriks

Tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister viser at åtte barn har fullført intensivbehandling. For tiden får ett barn slik behandling på Haukeland universitetssjukehus, noe som gjør at det samlede antallet er minst ni.

– Det er ofte litt andre grunner til at barn med korona havner på intensiven. Mange av dem som har blitt innlagt, har hatt mild covid-19-sykdom, men noen uker senere fått en kraftig immunreaksjon. Da har de blitt overvåket og behandlet med immundempende på intensiven, sier overlege Reidar Kvåle til avisen.

Ifølge Kvåle har et mindretall av de åtte tidligere intensivinnlagte barna trengt respiratorbehandling.

Ett tilfelle i Ullensvang

Rundt en firedel av alle intensivinnlagte i aldersgruppen 0–20 år har hatt underliggende sykdommer. Det er langt færre enn blant det totale antallet intensivinnlagte.

Tirsdag kveld opplyste Ullensvang kommune i Hardanger at et barn er lagt inn på sykehus med covid-19 som følge av koronautbruddet i kommunen.

Ullensvang har innført lokal koronaforskrift etter at det er registrert tolv koronatilfeller den siste tiden. Alle arrangementer både innendørs og utendørs blir forbudt. Det gjelder også religiøse arrangementer og samlinger.

Samtidig må treningssentre, svømmehaller, museum og kultur- og underholdningssteder holde stengt. Forskriften varer fram til tirsdag 6. april klokka 18.

Høyest smittetrykk blant ungdom

I alt er 21.755 personer under 19 år smittet i Norge siden pandemien brøt ut, ifølge tall fra FHI. Det utgjør 23 prosent av det samlede smittetallet.

FHIs siste ukerapport peker på at det er aldersgruppen 13 til 19 år som hadde flest smittede i forhold til befolkningstallet, med 207 per 100.000.

Etter påske skal studenter og elever i utsatte kommuner testes hver uke. Norge har de siste månedene sikret seg flere millioner hurtigtester for å kunne utføre massetestingen.

Helsedirektør Espen Nakstad sa til NRK forrige uke at det er viktig å finne smitteførende barn og ungdommer før de rekker å smitte sine medelever og medstudenter.

(©NTB)