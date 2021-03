Krisesenteret frykter mer hjemmevold i påsken

NTB Innenriks

– I påsken er ofte volden grovere enn vanlig, sier leder for krisesenteret i Bergen, Pia Krüger Grønqvist, til avisen.

Hun sier påsken kan være den verste høytiden, fordi den har fem røde dager etter hverandre, som er flere enn det pleier å være i julen. I tillegg er det mange som reiser bort.

Krisesenteret understreker at de ikke har opplevd at flere er kommet for å få beskyttelse nå enn vanlig, men at flere ringer og er bekymret. Grønqvist sier hun tror at pågangen til dem vil bli vesentlig større når samfunnet åpner igjen.

