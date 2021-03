Bussjåfører slipper munnbind

NTB Innenriks

Det er Yrkestrafikkforbundet (YTF) som har bedt direktoratet om en presisering angående dette.

Bakgrunnen er at flere kommuner gjennom egne koronaforskrifter har pålagt sjåfører å bruke munnbind når det er passasjerer i bussen.

Dugg på brillene

– Munnbind kan føre til dugg på brillene til sjåføren, og dermed får man ikke tilstrekkelig sikt. Da kan det oppstår farlige situasjoner, som kan sette både sjåfør og passasjerer i fare, sier Trond Jensrud, generalsekretær i YTF.

I sitt svar understreker Helsedirektoratet at bussjåfører treffer mange passasjerer hver dag og derfor er utsatt for smitte.

– Avstandskravet er derfor svært viktig å overholde, spesielt i en situasjon med mye smitte i befolkningen. Samtidig er det nødvendig å sikre tilstrekkelig syn for fører av buss etter vegtrafikkloven, heter det.

Munnbind ved omgang

Hvis sjåførene har omgang med passasjerer når bussen står stille, kan de pålegges å bruke munnbind, opplyser Helsedirektoratet.

– Vi er helt enige med Helsedirektoratet i at også bussjåfører skal kunne pålegges å bruke munnbind når de er i kontakt med passasjerene og ikke kan opprettholde avstandskravet. Samtidig er vi glade for at de har gjort samme vurdering som oss angående kjøring, altså at det er helt avgjørende med god sikt og at munnbind derfor er en dårlig idé, sier generalsekretær Jensrud.

(©NTB)