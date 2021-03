Bukholm: Ville sendt feil signal å ta AstraZeneca ut av vaksinescenarioet

NTB Innenriks

– Det må ikke fortolkes i retning av at det er bestemt noe, men vi vil ikke legge ut et scenario med forutsetning om at AstraZeneca ikke tas i bruk igjen, sier Bukholm til NTB.

Han sier dette ville sendt feil signal.

I tirsdagens vaksinescenario legger Folkehelseinstituttet (FHI) til grunn at Astra-Zeneca-vaksinen vil bli tatt i bruk igjen fra og med 15. april. Bruken av vaksinen er satt på pause fram til da, mens FHI undersøker mulige alvorlige bivirkninger.

– Det er rett og slett fordi det ikke er besluttet noe, vi kan ikke legge inn noe som ikke er besluttet.

Parallelt jobber FHI med scenarioer der vaksinen blir tatt ut av bruk for noen aldersgrupper, eller tatt helt ut av bruk. Om den tas ut av bruk, sier Bukholm vaksineringen av den voksne befolkningen vil bli forsinket med litt over en uke totalt.

