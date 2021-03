Aavitsland: – Sannsynligvis over toppen av denne bølgen

NTB Innenriks

– Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen. Det var forrige uke 11 prosent færre påviste tilfeller til tross for at testingen økte med 4 prosent. Antallet nye innleggelser var ned 13 prosent slik man forventer når det har vært nedgang over tid, sier Aavitsland til Nettavisen.

Reproduksjonstallet (R-tallet) har ifølge FHIs ukerapport for uke 12 falt fra 1,4 til 1,0. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene, og Vestlands tall har økt til 1,9. I tillegg faller antallet nye registrerte koronatilfeller falt for første gang på fem uker.

