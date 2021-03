30 nye smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

To av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet i forbindelse med reiser i utlandet, skriver kommunen.

– 30 nye smittetilfeller viser at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, selv om det heldigvis er lavere enn vi har sett de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De siste to ukene har det blitt påvist 609 smittetilfeller. Dette tallet synker for femte dag på rad. Sagberg mener at dette i utgangspunktet er det et positivt tegn, men samtidig er det for tidlig å konkludere med at smittetrykket er på vei ned.

