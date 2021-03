27 nye smittetilfeller i Stavanger – høyeste siden 12. januar

NTB Innenriks

Fem av de smittede har ukjent smittekilde, mens 18 er nærkontakter av kjente smittede, skriver kommunen.

Ikke siden 12. januar har flere testet positivt i løpet av ett døgn i Stavanger.

Mandag ble det registrert 16 smittede.

En av dem som ble bekreftet smittet tirsdag, er ansatt ved et bofellesskap for eldre. Åtte beboere og to ansatte er satt i karantene som følge av smitten.

– Alle beboerne er fullvaksinerte, så hvis de skulle være smittet så er det lite sannsynlig at de blir alvorlig syke, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

I alt er det til nå registrert 1.676 smittetilfeller i Stavanger i løpet av pandemien.

