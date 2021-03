Over 65.000 i Oslo har registrert seg for koronavaksinering

NTB Innenriks

– Litt over klokken 20.30 i kveld var tallet 65.000 mennesker, så dette er det stor interesse for og alle er villige til å bidra. Jeg tror alle gleder seg til at vaksinen skal komme nå, sa helsebyråd Robert Steen til TV 2 tirsdag kveld.

Oslo kommune opplyser at registreringen bidrar til å sikre at man har riktige opplysninger om de som ønsker å bli vaksinert, og at innkallingen blir mer effektiv. Det har tidligere blitt gjort med svært god respons hos aldersgruppen 75+.

– Vi oppfordrer alle som ønsker vaksinen, til å registrere seg, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe til Avisa Oslo.

Tirsdag morgen hadde 3.400 registrert seg. Senere på dagen var tallet 25.000, og ved 16:30-tiden hadde 37.000 registrert seg, skriver Aftenposten.

Titusener av Oslo-folk har blant annet svart på om de kan være tilgjengelig på 30 minutters varsel dersom andre ikke dukker opp til timen sin.

– Det betyr ikke at man får snike i køen. En 30-åring får ikke vaksinen som en 65-åring skulle hatt. Vi ringer neste på listen i samme gruppe, sier kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i helseetaten.

Om man ikke får fylt ut skjemaet, så står man ikke i fare for å miste plassen sin eller gå glipp av en vaksine.

(©NTB)