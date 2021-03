Norge følger EU – innfører sanksjoner mot Kina

NTB Innenriks

«Vi har meddelt EU at vi slutter opp om listeføringene av 11 personer og fire selskaper som EU offentliggjorde 22. mars, etter at vi på vanlig måte fikk formell invitasjon fra EU om tilslutning. Invitasjonen kom 25. mars», skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til Klassekampen.

Under Natos utenriksminister i Brussel tirsdag i forrige uke, dagen etter at EU-sanksjonene ble innført, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB at regjeringen ville gjøre en rask vurdering dersom EU inviterte Norge med på sanksjonene mot Kina.

Sanksjonene er de første EU har innført mot Kina siden 1989. Årsaken til sanksjonene er behandlingen av uigurene i Xinjiang vest i Kina, og EU mener at personene og selskapene det ble innført sanksjoner mot er ansvarlige for menneskerettighetsbrudd mot folkegruppen.

Personene og selskapene får eiendeler i EU fryst, er ilagt reiseforbud til EU, og det er gjort forbudt for andre i EU å stille midler tilgjengelig, direkte eller indirekte, for dem som er listeført.

Kina svarte umiddelbart med å innføre sanksjoner mot flere europeere.

