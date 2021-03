NTB Innenriks

– At produksjonen nå går raskere, betyr ikke nødvendigvis at Norge skal kjøpe flere vaksinedoser, men at de vi allerede har bestilt kommer fortere, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til avisa.

De nye anslagene tilsier at neste tre ganger så mange doser vil bli levert i andre kvartal enn i første kvartal av 2021.

Det tyske legemiddelselskapet Biontech varsler at det i år vil bli produsert 2,5 milliarder doser av vaksinen de har utviklet i samarbeid med Pfizer.

(©NTB)