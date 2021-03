25 nye smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

– Dagens smittetall gjenspeiler at det var relativt få som testet seg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han oppfordrer samtidig alle til å ha lav terskel for å teste seg selv om det nå er påske, skriver kommunen.

Av de 25 nye smittende er smitteveien kjent for 22 stykker og ukjent for to personer. Det jobbes fortsatt med smittesporing for én person.

Kommunen opplyser samtidig om at en person som har vært smittet av koronavirus, gikk bort ved Drammen sykehus mandag. Med mandagens dødsfall er det nå registrert 47 dødsfall etter påvist koronasmitte i Drammen kommune.

