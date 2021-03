To av tre nordmenn blir hjemme i påsken

NTB Innenriks

Andelen som skal tilbringe påsken hjemme har økt i mars, men tallet er likevel godt under nivået i fjor, viser undersøkelsen. Da sa hele ni av ti nordmenn at det ble hjemmepåske.

– For enkelte er påsken allerede i full gang. Noen er på hytta, mens flere sitter på sofaen hjemme. Litt forvirret er nok mange uansett, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun viser til at tre av ti av de spurte fortsatt er usikre på planene for påsken. Det kan ha sammenheng med at mange synes koronareglene og retningslinjene er forvirrende.

Nå sier fire av ti at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. I snitt har andelen ligget på 36 prosent, som er 3 prosentpoeng høyere enn mars i fjor.

– Det er litt underlig at et helt år med nasjonal trening i pandemi og tiltak heller har gjort oss mer usikre på regelverket enn noen. Vi er mer usikre nå enn da Norge stengte ned med de mest inngripende tiltak i fredstid, sier Clausen.

Til sammen er 6.300 nordmenn i år og i fjor spurt om påskeplanene, og 63.000 er spurt om deres syn på tiltak.

