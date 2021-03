Finværet uteblir i påsken: Sør- og Østlandet vil se mest til sola

NTB Innenriks

– Det er ikke noe sterkt og stabilt finvær i vente. Det ligger lavtrykk ute i Atlanterhavet som skal passere landet, og det kommer flere lavtrykk i løpet av påskeuka, forteller meteorolog Marit Berge ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er Sør- og Østlandet som stikker av med det beste været i påska. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge vil merke mest av lavtrykket, nedbøren og vinden, opplyser Meteorologisk institutt.

Telemark og Agder får de høyeste temperaturene

– På øst- og Sørlandet er det ganske mildt de første par dagene av påsken, men det vil også forekomme tåke enkelte steder. Det blir litt varierende, alle får ikke en like fin start på uka, forteller Berge.

Hun forteller videre at stedene som opplever at sola kommer fram, vil få kjenne på temperaturer opp mot 20 grader på tirsdag.

– Det er deler av Telemark og Agder som får de høyeste temperaturene. Til påskehelga kommer det også perioder med litt nedbør i sørøst, det blir ikke bare oppholdsvær. Samtidig ser det ut som det kan komme litt snø i helga, særlig nord på østlandet. Så skiføret vil oppleve en liten bedring på slutten av uka, sier hun til NTB.

Vindfull start for Midt-Norge

For Hordaland vil påskeuka starte vått, det er sendt ut farevarsel for nedbør for tirsdag. Men det er håp, for været vil gradvis bedres utover uka.

– Det vil komme nedbør særlig i ytterligere strøk på Vestlandet. Været blir bedre utover uka jo lenger sør på Vestlandet du kommer. Mesteparten av nedbøren kommer i de nordligste områdene, opplyser hun.

Om vi beveger oss til Møre og Romsdal, Trøndelag, og den sørlige delen av Nordland så vil det bli en nokså vindfull start på påskeuka.

– Det vil blåse en del der. Sørvestlig sterkt kuling og periodevis liten storm, ute på kysten blir det mest vind. Det kommer også en del nedbør utover i uka. Fra onsdag og torsdag blir det også kjøligere. sier Berge.

Troms og Finnmark har mye grått vær og nedbør i vente. Temperaturene vil ikke være veldig høye og landsdelen vil oppleve en del snøbyger.

– De som får best vær er Sør- og Østlandet. Det blir ikke strålende der heller, litt skiftende. Men generelt ser det best ut der, de får nok se mest til sola, sier meteorologen.

Betydelig fare for snøskred

Snøskredvarselet for 29. og 30. mars er satt på oransje farenivå flere steder i landet, altså betydelig skredfare. NVE melder om krevende forhold ved Svartisen, folk bes om å utvise stor varsomhet i området.

Det forventes våte naturlige utløste flakskred i både Voss og Hallingdal, ifølge varsom.no.

I Indre Sogn, Hardanger og Vest-Telemark opprettholdes oransje farenivå så lenge det regner. I Indre Troms varsles det om at fjernutløsing av skred kan finne sted. Jotunheimen har også betydelig fare for snøskred grunnet regn og høye temperaturer som øker faren for våte flakskred.

Salten og Ofoten i Nordland vil også komme inn under oransje farenivå tirsdag. Utvis stor varsomhet inntil videre, skriver varsom.no.

