Bærum-folk sier nei til påskevaksine – kommunen utsetter 1.000 avtaler

– Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta, sier kommunens vaksinekoordinator Tonje Vågerøy til Budstikka.

Kommunen øker nå bemanningen på vaksineklinikken på Rud i dagene rett før og rett etter påsken.

– Dermed kan alle få noen velfortjente feriedager, også de som jobber på vaksinesenteret, sier Vågerøy.

Også Nordre Aker i Oslo har merket at mange ikke er interessert i å bli koronavaksinert i påsken. Assisterende prosjektleder Benedikte Varvik har opplyst til NRK at annenhver person har takket nei til vaksinetime i påsken.

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppfordret folk til å prioritere vaksinetimen de har blitt tildelt i påsken, framfor hyttetur og ferie.

– Om du sier nei og tror du kan nærmest bestille time etter påske, er det ikke sikkert det går. Min oppfordring er helt tydelig: Ta den timen du får tildelt og still opp, og dropp den hytteturen, sa FHI-overlege Preben Aavitsland til NRK.

Han påpekte at vaksinedosene må settes tre-fire dager etter at de er kjørt ut.

