NTB Innenriks

Fire av de nye smittetilfellene har ukjent smittevei, opplyser kommunen på sine nettsider.

Dagen før ble det registrert 24 nye tilfeller, mens det samme dag i forrige uke ble meldt om ni smittede.

Blant de nye tilfellene er det to barn under 9 år, og ett barn under 19 år. To er personer i 70-årene.

Kommunen har registrert 276 smittetilfeller i mars, sammenlignet med 45 i februar og 483 i januar. Totalt er det meldt 1.641 smittetilfeller i kommunen.

(©NTB)