Regjeringen foreslår garantiordning for pakkereisearrangører

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at de med denne ordningen vil forsøke å redusere risikoen for at de går konkurs.

– Pakkereisearrangørene er viktige for svært mange av bedriftene som tilbyr overnatting, serverer mat og står for aktivitetstilbud til turistene. Pakkereisearrangørene øker kundegrunnlaget for en hel rekke små og mellomstore reiselivsvirksomheter over hele landet, sier Nybø.

I en pressemelding skriver regjeringen at forslaget innebærer at staten kan inngå avtaler med bankene/forsikringsselskapene om å overta 50 prosent av risikoen knyttet til deres porteføljer av garantier stilt for små og mellomstore pakkereisearrangører, mot at staten også får en rimelig andel av deres inntekter fra disse garantiene.

