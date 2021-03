Politisak mot musikkbingoarrangør i Harstad henlagt

NTB Innenriks

På arrangementet 29. desember har Harstad kommune tidligere opplyst at de tror minst 18 personer ble smittet med koronavirus.

Politiet begrunner henleggelsen med at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at musikkbingoen, slik den ble gjennomført, var et kulturarrangement. Det er heller ikke bevist at serveringsstedet ikke hadde lagt til rette for smittevernforsvarlig drift.

Siden flere politifolk i Harstad deltok på musikkbingoarrangementet, er det Felles straffesaksinntak i Tromsø som har undersøkt saken.

