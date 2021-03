Pelsdyrerstatning i tråd med ekspropriasjonsregler godkjent i statsråd

NTB Innenriks

Godkjenningen av lovforslaget kommer etter tilråding fra Landbruks- og matdepartementet.

«Det foreslås at erstatningen til pelsdyroppdretterne baseres på utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningsloven, og at staten skal gi den enkelte pelsdyroppdretter et tilbud basert på disse reglene. Dersom tilbudet ikke aksepteres, kan pelsdyroppdretteren kreve at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatningen», heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Forslaget sendes videre til Stortinget for endelig godkjenning der.

