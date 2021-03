Miljøskadelige subsidier skal kartlegges

NTB Innenriks

SSB har det siste året arbeidet med et pilotprosjekt for på sikt å kunne utarbeide ny statistikk for miljøskadelige subsidier. Prosjektet er støttet av Eurostat.

– Interessen for subsidier med potensielle negative miljø- og klimaeffekter har økt de siste årene, skriver SSB.

Noe av utfordringen med studien er at det verken nasjonalt eller internasjonalt er enighet om hva som regnes som en miljøskadelig subsidie.

Foreløpig foreligger det ingen norske beregninger av miljøskadelige eller fossile subsidier for Norge. Det er kun Verdensbanken (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som har utarbeidet tall for fossile subsidier for Norge.

