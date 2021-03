NTB Innenriks

– De to har forsøkt å ta seg over flere steder, men blitt avvist da de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Hendelsen fant sted på Drevsjø i Engerdal natt til fredag.

Norge stengte i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak. Kun utvalgte grenseoverganger er åpne.

