Isaksen om høye arbeidsledighetstall: – En beintøff situasjon

NTB Innenriks

– Det viser at korona har truffet norsk økonomi hardt. Det er en veldig alvorlig situasjon fordi mange mister jobben og blir permittert, sier arbeids- og sosialministeren til NTB.

Justert for sesongsvingninger økte antallet arbeidssøkere med 3.900 personer fra februar. Siden da har blant annet Viken, Haugalandet, Vestfold og Bodø blitt nedstengt av svært strenge koronatiltak.

– Det er en beintøff situasjon for veldig mange. Det eneste vi kan trøste oss med, er at hvis vi får smitten ned, vil de fleste ganske raskt komme tilbake på jobb igjen. Det viser jo at selv når det er mørkt og kjipt som det er akkurat nå, så er det en grunn til at vi gjør dette, sier Isaksen.

7,5 prosent av arbeidsstyrken

Antallet arbeidsledige utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

– I mars har vi igjen over 210.000 arbeidssøkere registrert hos Nav. Dette er det høyeste antallet siden september i fjor og understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Økningen er størst innen butikk- og salgsarbeid. I yrkesgruppen har det blitt 3.800 helt eller delvis ledige når tallene justeres for sesongsvingninger.

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i forbindelse med smitteutbrudd i ulike deler av landet, sier Holte.

I starten av september var det registrert 212.700 arbeidssøkere. Ved utgangen av måneden var antallet redusert til 197.900.

Privat sektor rammes hardt

Arbeids- og sosialministeren sier at marstallene viser at arbeidslivskrisen er i privat sektor.

– Nesten alle som mister jobben, er i privat sektor. Det å få bedriftene i gang er helt nødvendig for å få ledigheten ned igjen. På lengre sikt må man skape flere arbeidsplasser og få inkludert flere i arbeidslivet, uttaler Isaksen.

Den siste måneden har antallet helt ledige – uavhengig av yrkesgruppe – økt mest i Vestfold og Telemark (1.500) og Viken (1.200)

Av arbeidssøkerne er 119.300 personer registrert som helt ledige. 74.900 er registrert som delvis ledige, mens 17.600 arbeidssøkere er på tiltak.

(©NTB)