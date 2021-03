Ingen avgjørelse i Solberg-etterforskningen før påske

NTB Innenriks

Politiet etterforsker om smittevernforskriften ble brutt av statsministeren og hennes familie da de var på Geilo i vinterferien.

Sørøst politidistrikt opplyser fredag formiddag at det ikke vil komme noen avgjørelse i saken før etter påske.

– Politiet behøver mer tid til å gjennomgå alle sider av saken, sier politiinspektør Per Morten Sending, påtaleleder for geografisk driftsenhet Buskerud i Sørøst politidistrikt.

Han sier at de viktigste avhørene i saken er foretatt, men at det fremdeles gjenstår noen oppgaver før en påtalemessig beslutning kan fattes. Han forsikrer likevel at saken har høy prioritet.

I forrige uke ble det kjent at Solberg og familien samlet mer enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien, for å feire statsministeren 60-årsdag. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var alle i en leilighet på Geilo.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK.

Statsministeren har sagt at hun er lei seg for det som skjedde.