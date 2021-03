Halden vil ikke koronateste folk som vil til Sverige

NTB Innenriks

Testsenteret på Svinesund, som skal stoppe importsmitte til Norge, vil ikke prioritere å gi koronatest til personer som skal reise ut av Norge. Det melder kommunen på sine nettsider.

Fra og med 31. mars oppheves innreiseforbudet til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere. Det vil fortatt være et krav fra den svenske regjeringen at personer som reiser inn i Sverige må kunne dokumentere en negativ covid-19-test.

Den norske regjeringen fraråder fortsatt alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig, med noen få unntak. Svinesund testsenter drives av Halden kommune på oppdrag fra Helsedirektoratet.

