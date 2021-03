Høyesterett gir Stortinget klarsignal til å godkjenne EUs jernbanereform

NTB Innenriks

Pakken innebærer at EUs jernbanebyrå (ERA) får myndighet til å fatte visse typer vedtak overfor jernbaneselskaper som vil drive virksomhet i Norge og overfor produsenter av rullende jernbanemateriell, det vil si togsett, lokomotiver og vogner.

I sin betenkning konkluderer Høyesterett i plenum med at den aktuelle myndighetsoverføringen må kunne regnes som lite inngripende, skriver domstolen i en pressemelding.

Flertall uten regjeringen

Det betyr at Stortinget kan gjøre vedtaket med alminnelig flertall når det skal gis samtykke til innlemmelse av jernbanereformen i EØS-avtalen.

Før jul vedtok Stortinget å be Høyesterett vurdere spørsmålet om norsk tilslutning til jernbanepakken. Et flertall av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV tok initiativet til be domstolen om råd. Høyre, Venstre og KrF stemte mot.

Saken skilte seg ut fordi den innebar en overføring direkte til et EU-byrå og EU-domstolen, mens en tilsvarende myndighetsoverføring vanligvis skjer til Eftas overvåkingsorgan og Efta-domstolen.

Etablert praksis

Høyesterett mener likevel saken faller inn under en stortingspraksis som har utviklet seg over tid og som må anses for å være gjeldende rett.

«Dette gjelder ikke bare ved myndighetsoverføring til organisasjoner som Norge er medlem av, men også, i noen tilfeller, ved overføring av myndighet til organisasjoner som Norge ikke er tilsluttet. Slik praksis veier rettslig sett tungt», skriver Høyesterett.

Dette er første gang siden 1945 at Stortinget spør Høyesterett til råds.