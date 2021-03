FHI: Stansen i AstraZeneca-vaksineringen forlenges i tre uker

NTB Innenriks

– Vi mener det er nødvendig å gjennomføre flere undersøkelser rundt de aktuelle hendelsene, slik at vi kan gi best mulig råd om vaksinasjon til befolkningen i Norge, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Vaksinen har ikke vært i bruk i Norge siden 11. mars etter at det dukket opp meldinger om alvorlig blodpropp og dødsfall som ble knyttet til vaksinen.

Undersøker

FHI og helsemyndighetene i flere land undersøker nå sammenhengen.

– Vi har derfor besluttet å forlenge den midlertidige pausen for AstraZeneca-vaksinen til 15. april, fortsetter Bukholm.

Flere andre land har gjenopptatt vaksineringen mens undersøkelsene pågår.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) besluttet den 18. mars å opprettholde godkjenning av AstraZeneca-vaksinen. EMA vurderer det slik at nytteverdien er høy og at de meldte bivirkningene er sjeldne, men påpeker at alvorlige tilfeller av sjeldne bivirkninger ikke kan utelukkes.

Uklart hva som skjer med vaksinerte

Ifølge FHIs siste ukesrapport har 133.870 personer i Norge fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, men ingen har fått dose nummer to.

– De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose to inntil situasjonen rundt bruk av AstraZeneca-vaksinen er avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan disse personene kan vaksineres videre, skriver FHI.

Bukholm forklarer at Folkehelseinstituttet jobber sammen med eksperter innen feltet i Norge og utlandet for å kartlegge om det er en årsakssammenheng gjennom flere parallelle undersøkelser.

– Utredningene er komplekse og tar tid, men vi anser dem som nødvendig for å kunne ta en endelig beslutning rundt videre bruk av AstraZeneca-vaksinen.