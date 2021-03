Barnetoget i Oslo avlyses – blir en annerledes 17. maifeiring

NTB Innenriks

I fjor ble det store barnetoget avlyst og erstattet av en svært redusert utgave. Nasjonaldagfeirende nordmenn ble henvist til egne kohorter der flere feiret ved å synge «Ja vi elsker» fra balkonger, terrasser og vinduskarmer.

I år var håpet at det ville bli mulig med en mer normal feiring. Det skjer ikke. Smittetrykket og nedstengingen har gjort at 17. maikomiteen i Oslo nå avlyser barnetoget.

Det bekrefter komiteen i en pressemelding fredag.

– Det er ingen lett avgjørelse å ta, men det er en nødvendig avgjørelse. Både jeg og resten av 17. maikomiteen er opptatt av at Oslos befolkning skal få feire denne dagen. I år som i fjor blir det en annerledes feiring, sier komitéleder Rauand Ismail (MDG).

Jobber med detaljene

– Vi jobber fortsatt med detaljene, men vi kan love at vi vil ivareta verdiene og tradisjonene som denne dagen handler om: Demokrati, samhold, barn og glede. I år har jeg lyst til at feiringa skal dedikeres litt til alle ungdommene og elevene i Oslo som har mistet en viktig ungdomstid, sier Ismail.

Komiteen varsler at det vil bli publisert program for nasjonaldagsfeiringen fortløpende på Oslo kommunes nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier barnetoget ville ha vært en smitterisiko.

– Barnetoget i Oslo samler normalt titusenvis av mennesker og utgjør derfor en stor smitterisiko. Det er derfor naturlig at Oslo kommune gjør en slik vurdering, sier Nakstad til NTB.

– Andre kommuner vil også måtte gjøre sine vurderinger ut fra den smittesituasjonen og den befolkningsstørrelsen de har, og om det er mulig å holde minst to meter avstand ved eventuelle arrangementer. Nasjonale politiske myndigheter vil trolig også gjøre vurderinger av dette i lys av covid-19-forskriftens bestemmelser, sier Nakstad.

Vil gi barna en fin dag

Ordfører Marianne Borgen (SV) sier at det viktigste nå blir å sørge for at nasjonaldagsfeiringen likevel blir et avbrekk fra pandemiens slit.

– 17. mai er en viktig dag for oss alle, og den er kanskje enda viktigere nå. Viktige merkedager får en enda større verdi i en tid som dette. Vi er slitne alle sammen, og mange har hatt det vanskelig dette året, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

– For barn og unge har kanskje 17. maifeiringen vært et lyspunkt å se fram til. Sammen skal vi på tross av restriksjoner og avlyst barnetog, gi barn og unge en dag med glede og en følelse av tilhørighet, sier hun.